Por la inflación, la actualización de los alquileres no encuentra techo

Ausencia de mejoras

La ley que regula los alquileres rige para todo el país desde hace dos años y medio, y desde su implementación no ha colmado las expectativas de propietarios e inquilinos. Ante los constantes cuestionamientos, el Congreso empezó a discutir reformas y, en junio del año pasado, los bloques del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) emitieron dictámenes para cambiar la ley actual. Pero, desde entonces, el asunto está pendiente de discusión en el recinto porque las tensiones políticas entre ambos sectores no permiten que se encuentren puntos de coincidencia para sancionar una ley. En relación a esto, Guzmán es escéptico y no cree que este año pueda discutirse una nueva normativa. “Creo que no hay ley que valga con esta economía porque con los niveles inflacionarios todo lo que se implemente será problemático. Actualmente, no hay ningún producto con precio congelado por un año como sí se estableció para los alquileres, y eso empuja a que haya contratos por fuera de la ley”, enfatizó el referente local.