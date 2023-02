Boca: Ibarra no quiere sorpresas; pondría lo mejor en la final de la Supercopa Argentina 2022

“Va a ser un partido difícil y no queremos tener ninguna sorpresa”. Hugo Ibarra no subestima para nada el duelo de mañana desde las 21.15 en Único Madre de Ciudades, contra Patronato por la final de la Supercopa Argentina 2022.

En el último tiempo, el “patrón” se transformó en una especie de sombra negra para el “xeneize”. Lo eliminó de la pasada Copa Argentina en la que terminó consagrándose y lo goléo 3-0 en el duelo por la última Liga Profesional.

Por eso Ibarra pide atención; por más que el “rojinegro” haya comenzado de capa caída la temporada en la Primera Nacional, torneo en el que aún no ganó ningún partido.

“Negro” definió los convocados, entre los que se destaca la presencia de Bruno Valdez que se recuperó de una sobrecarga en el isquiotibial derecho, y tiene la idea de tirar toda la carne en el asador. Frank Fabra (en lugar de Agustín Sández). Alan Varela (por Ezequiel Fernández), Sebastián Villa (por Luca Langoni) y Darío Benedetto (por Miguel Merentiel) serían las modificaciones respecto al duelo del fin de semana con Vélez.

Mientras tanto, en Patronato saben que un triunfo ante Boca no sólo le daría una nueva estrella al club, sino que también podría ser la inyección anímica ideal de cara al futuro. “Hay que jugar con los dientes apretados y no dejarles espacios. Tenemos que tener una noche perfecta para ganar; planificamos un partido largo por lo que tenemos que cuidarnos en los primeros minutos”, pidió el ex River, Nicolás Domingo.