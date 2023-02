River Plate le gana a Arsenal en el Monumental

No tarda mucho River en establecer diferencias sobre Arsenal. Tras una salida desde atrás con Enzo Díaz, Nacho Fernández asiste el pique al espacio de Beltrán, que cruza el centro rasante; no llega Rondón a conectar, pero por el segundo palo entra libre Paradela, que controla y define. Paradela es uno de los futbolistas a los que Demichelis le dio más confianza y continuidad, con la idea de que tuviera más protagonismo que con Gallardo. No marcaba desde el 26 de junio, en un 2-1 a Lanús.