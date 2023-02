Gerardo Morales, sobre Alberto Fernández: "Vive en otro país, está haciendo declaraciones fuera de contexto"

El mandatario jujeño consideró, además, que desde la conducción política y económica hay que dar señales claras y de certeza. “Cualquiera cobra cualquier cosa porque no se sabe que pasa mañana. En ese clima de incertidumbre es difícil resolver la inflación. Si no se ordena la política y si no hay un rumbo se genera mucha incertidumbre”, consideró, reprodujo el diario Clarín.