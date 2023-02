Lo operaron, le dieron el alta y lo volvieron a internar con neumonía

“Estamos esperando que nos llamen para decirnos que se fue”. El relato de Álvaro Mejuto estremece. Su padre fue internado en un sanatorio céntrico el jueves 19 de enero por un aneurisma en la aorta abdominal. Cinco días después recibió el alta. “Salió perfecto de la operación, no tuvo ninguna complicación durante la cirugía”, cuenta. Sin embargo, al día siguiente, su padre presentó febrícula y molestias intestinales. El 27, tres días después de haber sido dado de alta, se descompensó y volvió al sanatorio. Allí le diagnosticaron neumonía bilateral. “Ya pasaron 13 días desde el diagnóstico y todavía es de origen desconocido”, se quejó el periodista, quién aclaró que los estudios realizados descartaron que se tratase de covid o Influenza. No obstante, aún no se ha confirmado ni descartado que sea Legionella.