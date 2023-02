Dos errores en defensa le costaron a River la primera derrota del ciclo de Demichelis

No tuvo que andar mucho el River de Martín Demichelis para sufrir su primer revés: lo encontró en Córdoba y a manos de Belgrano, ese rival que tan feos recuerdos le trae a pesar del paso de los años. Aunque quizás lo que más le duela al “Millonario” a lo largo de la semana no sea la derrota en sí, sino el hecho de que fueron dos errores defensivos propios -y muy parecidos- los que le allanaron el camino al “Pirata”. Eso y la eficacia de Pablo Vegetti para transformar ambas macanas en los dos primeros goles en contra del nuevo ciclo. Hasta ahora, había terminado con el arco en cero tanto en los amistosos de pretemporada en EEUU (contra Monterrey, Millonarios y Vasco Da Gama) como en el debut oficial ante Central Córdoba. Aunque esa estadística puede inducir al engaño de creer que este River 2023 es una pared de concreto en el fondo, cuando la realidad es que justamente ahí donde más flojito se lo ha visto en estos primeros compases de la temporada. Y aunque anoche no es que haya sido un flan, sí tuvo problemas para mantener controlado a un Vegetti que había salido como única punta en el conservador planteo 5-4-1 propuesto por Guillermo Farré.