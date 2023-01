Unos 175 millones de hectáreas claman por agua

Los productores y las entidades rurales ya, en enero, no visualizan un buen año. Aunque todavía no vaticinan sus pérdidas en términos porcentuales, sí reconocen que la faceta climática les viene jugando una mala pasada. La prolongación de la sequía, como consecuencia del fenómeno de La Niña, agotó la humedad de los suelos que ya no tienen qué ofrecerle a las plantaciones que se encuentran en la provincia. De acuerdo con el relevamiento de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, en el Noroeste Argentino (NOA), la sequía se extiende desde hace 28 meses afectando cultivos de soja y maíz y a la ganadería.