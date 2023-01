El Cadillal, y la gravedad de no hacer mantenimientos

En diciembre desde el Poder Ejecutivo de la provincia se dijo que durante dos décadas no se le había hecho el mantenimiento correspondiente al dique. Pero tampoco estaba entre las prioridades ni de la Nación ni de la provincia ocuparse de ese acopiador de agua. De hecho no había previsiones presupuestarias. Por eso cuando desde el ministerio de la Producción se informó que urgía hacer trabajos no estaban los fondos. Además se informó oficialmente que para “curar” la falla hacían falta varios cientos de millones de pesos. La Provincia anunció que haría la obra. Después vinieron funcionarios nacionales e informaron que la Nación se ocuparía de solucionar la fisura y pondría la plata. Al mismo tiempo desde el Poder Ejecutivo se indicó que la Provincia haría trabajos paliativos y luego sería la Nación la que encararía los trabajos para sellar la fisura. No obstante, estas definiciones al final será la provincia la que se ocupará de la inversión.