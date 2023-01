Dimes y diretes de la política

Un camión de Espacios Verdes de la Municipalidad de Capital en Villa Carmela

Los trabajos de desmalezamiento en un paseo público no hubieran llamado la atención de no ser porque las leyendas que se divisaban no coincidían con la ubicación geográfica. Vecinos del Barrio 250 Viviendas Helpa, en Villa Carmela (Cebil Redondo, Yerba Buena), enviaron fotos a LA GACETA en las que se ve a una cuadrilla de trabajadores, algunos con pecheras naranja, embelleciendo la plaza del barrio (foto). Mientras un grupo cortaba el pasto con bordeadoras, otras personas despejaban los caminos con escobas y recolectaban los residuos verdes. En las imágenes también se aprecia al fondo un camión recolector con la leyenda “Espacios Verdes”, y el logo desgastado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En los chalecos de las personas que aparecen en las imágenes, tomadas ayer, es posible divisar el nombre de Germán Alfaro. Este diario intentó comunicarse ayer con autoridades de la Subsecretaría de Servicios Públicos y de otras oficinas municipales para obtener una explicación sobre las imágenes, pero no obtuvo respuestas.