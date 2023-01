“No me sorprende lo me que hicieron; no los perdonaría”

Ventura contó que con Lucas Pertossi, uno de los imputados, se miraban mal cuando se cruzaban en algún boliche, pero que no tenía relación. “No los perdonaría por lo que me hicieron, pero no siento odio. No me sorprendió lo que hicieron”, sostuvo. También aseguró que los acusados en más de una ocasión habrían protagonizado peleas y habrían terminado siendo expulsados de locales bailables.