Feriado nacional: sin decreto provincial, la actividad laboral en Tucumán fue normal

Jaldo enfrentaba dos situaciones: por un lado, salirse del esquema político nacional, contrastando con una decisión presidencial y firmada por el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Por el otro, las críticas de la oposición y de los referentes del sector privado, que esperan recuperar parte del terreno perdido durante este año crítico con las ventas de fines de año. De la primera situación, al no haber instrumento jurídico, en la Casa de Gobierno señalan que no hay contraste con la política nacional, sino un acto de voluntad política para que la actividad comercial local se desenvuelva sin ningún contratiempo. La Federación Económica de Tucumán (FET) apoyó la no adhesión de la provincia de Tucumán al decreto presidencial que declaró feriado nacional en el día de la fecha, comunicó la entidad que preside el reelegido Héctor Viñuales. “Se necesita trabajar para abonar sueldos, aguinaldos y gastos de nuestras actividades económicas. Festejamos trabajando”, remarcó la FET. Paralelamente, en el entorno jaldista indican que el gobernador también evitó que la oposición le fustigue una medida que sí fue criticada a nivel nacional. De hecho, Jaldo no hizo declaraciones públicas al respecto y emprende viaje a Buenos Aires para realizar una serie de gestiones oficiales ante ministros nacionales, más allá del feriado.