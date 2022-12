Países Bajos: se defendió y contraatacó; como su equipo en la cancha

Los intercambios de Van Gaal con los medios neerlandeses mezclan una irritación ácida con intentos de humor cortante, además de una creciente negativa a responder preguntas que siente que tienen la intención de incitarlo, de meterle el dedo en esa llaga que él detesta. “Brasil hace casi lo mismo que la selección neerlandesa”, continuó Van Gaal. “Tienen grandes jugadores técnicos y a veces consiguen el resultado, pero otras veces pueden ser mediocres y poco atractivos. Pero eso no significa que Brasil no esté rindiendo aquí, he dicho antes que Brasil es el principal favorito, a mis ojos, para quedarse con el título en este campeonato”.