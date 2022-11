En VIVO Argentina vs Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022: sorpresa en Luisal, los saudíes lo dan vuelta y ganan el partido

06:25 hs

Así le fue a la Selección frente a rivales asiáticos

Argentina obtuvo el 100% de victorias (4) ante seleccionados de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en Mundiales: 3-1 vs. Rep. de Corea (México 1986), 1-0 vs. Japón (Francia 1998), 4-1 vs. Rep. de Corea (Sudáfrica 2010) y 1-0 vs. Irán (Brasil 2014).

Arabia Saudita perdió en su único juego contra un representante de Conmebol en el certamen: 1-0 vs. Uruguay (Luis Suárez) en el Grupo A de Rusia 2018.