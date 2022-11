Video: Hebe de Bonafini pidió una "pueblada" contra la Corte Suprema

La dirigente, que estuvo presente en la plaza luego de algunos problemas de salud que sufrió en los últimos meses, señaló que a Cristina "le pedimos todo" y preguntó: "¿Somos capaz de darle todo?". "Tenemos que ser capaces de dar tanto porque ellos saben que es la única que puede ganar, por eso no quieren dejarla libre, ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente y están haciendo lo imposible", aseguró.