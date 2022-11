En Tucumán, "Unidad Piquetera" se manifiesta en la plaza Independencia

"Los reclamos contra el hambre, la pobreza y la miseria no pueden esperar. Tolosa Paz debuta desabasteciendo los comedores populares. Funcionarios de su cartera informan que solo habrá una entrega de comida hasta fin de año para las millones de familias que asisten a los comedores. El ataque y ajuste contra los más pobres no termina allí. Quien estuvo al frente de la fracasada ‘mesa contra el hambre’, anunció un decreto que prohíbe nuevos ingresos al programa Potenciar Trabajo. Para peor, el ministerio que no cumplió nunca con la entrega de herramientas de trabajo se propone dar bajas a beneficiarios del Potenciar; o sea, dejar sin su fuente de sustento a los compañeros, a cambio de estas supuestas herramientas que nunca llegan a los barrios", afirma el comunicado de la Unidad Piquetera en Tucumán.