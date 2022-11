Prat-Gay: “la sociedad nos dice: no se peleen”

-Creo que la sociedad ya le picó el boleto al kirchnerismo. Finalmente le sacaron la careta al populismo y se dieron cuenta que ese populismo con recursos es malo, pero sin recursos es inviable. Entonces, no tengo ninguna duda de que el año que viene habrá otro gobierno. Y justamente por eso creo que la sociedad no mira al oficialismo, sino que lo hace hacia la oposición. Y lo que espera de esa oposición es que le marque un rumbo. Y veo, particularmente, que en Juntos por el Cambio hay más energía dedicada a las candidaturas y a los equipos de cada candidato que al programa que va a poner a la Argentina en el lugar que debería estar. Parte de la desilusión de la sociedad tiene que ver con que la oposición no le ofrece un camino alternativo.