Entrevista a Hernán Lopes: el “Santo” tiene la prioridad

- Si te ponás a pensar, en estos años que me tocó estar en San Martín peleamos el campeonato las dos veces. Si bien la gente va a decir que no logramos nada y tiene razón, pero no hay que sacarle mérito a que estuvimos arriba en la tabla dos años consecutivos. Sin embargo, esto no es ningún premio y es simplemente una buena actuación en conjunto. Para poder ascender necesitas un poquito más y eso es lo que nos faltó.