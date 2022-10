Carl Honoré: “El aburrimiento es el mejor regaloque uno puede dar a un chico”

En este punto de la discriminación entre lo importante y lo que no lo es, Honoré admite que sigue la receta del legendario inversor estadounidense, Warren Buffett. “Buffet dice que la gran diferencia entre las personas exitosas y las personas súper exitosas es que estas dicen ‘no’ a casi todo. Ese es uno de mis lemas, y lo que hace que me enfoque en lo que cuenta y que no tenga prisa”, manifiesta. Otros de sus trucos son la práctica de yoga, la meditación y el descanso. “Antes, cuando tenía un problema, me quedaba pegado a la pantalla. Ahora descanso. Doy una vuelta. Hago un cambio de marchas. Esto me hace ser aún más productivo. El cerebro puede funcionar a full, pero hasta cierto punto y luego desciende el rendimiento, y cometes más errores. El relax permite resetear la cabeza”, observa.