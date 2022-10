Claves para entender cómo será la compensación tarifaria en la luz

-Fuentes de la actividad indicaron a LA GACETA que, en principio, no se sentirá el impacto de la segmentación tarifaria en la próxima y que sólo se circunscribirá a los 100.000 casos que sobrepasan los niveles de consumo acordados en la segmentación, a quienes se les aplicará una quita del 20% en los subsidios. No obstante, en la distribuidora advierten que los clientes del servicio percibirán los reajustes aprobados por el Gobierno, tanto en lo que se refiere a generación y transporte energético, como a los tradicionales ajustes por inflación. El aumento estimado en general por todas las actualizaciones fue calculado en un 43%, además del incremento en el consumo, propio del ingreso del período de mayor temperatura. En EDET estiman que el 75% de los clientes residenciales tendrán ayuda nacional o provincial, de tal manera que no modifica su situación. Asimismo, del total de las facturas, el 80% pagan una cifra menor a $ 5.000 mensuales.