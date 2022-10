Obra en la rotonda: vecinos de Cebil Redondo reniegan por el laberinto de desvíos

Otros vecinos de Cebil Redondo no se sienten afectados porque, según cuentan, desde hace tiempo venían usando caminos alternativos para evitar la congestión que siempre encontraban al llegar a la rotonda. “Para ir a Yerba Buena ingreso por las calles de San José y para ir al centro voy por el barrio Congreso”, contó Florencia Caminos. La joven, que es arquitecta y urbanista, celebró la remoción de la glorieta. No obstante, no cree que con la eliminación de esta estructura se solucione totalmente en caos vehicular en la zona. “Una rotonda con semáforos era contradictorio e ilógico. Esta es una obra puntual que mejora el paso, pero no resuelve el problema de tránsito y accesibilidad a los barrios cercanos”, precisó.