Porqué San Martín aún no oficializó la supuesta salida de De Muner: ¿ya hay candidatos?

Qué dijo Moisello de De Muner

Luego de que el entrenador rompiera casi 150 días de silencio, Moisello opinó del DT de San Martín. "Hay cosas de las que no se hablan, por ejemplo de tirar cifras o de 'quemar' a un jugador como lo que hizo con el arquero. Creo que De Muner nunca tendría que haber dejado de hablar. Para mí se equivocó”, dijo el presidente. La relación entre el técnico y el presidente no tiene mucha comunicación en el último tiempo al parecer. "Considero que De Muner es un gran profesional, no hablé últimamente con el. Considero que tendrá la posibilidad de entrenar a un equipo de primera”, manifestó.