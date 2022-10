Ávila pide que el Senado rechace las publicaciones que descalifican la ingesta de azúcar

“Ahora se inventa esta virulenta campaña sobre el daño que ocasiona el azúcar a la salud y su supuesto carácter adictivo, afirmante groseramente que ‘es ocho veces más grave que la cocaína’. ¡El azúcar está considerado un alimento! Y su consumo, como todos los alimentos, debe ser medido y razonable. ¿O alguien piensa que el pan no es un alimento? Ahora, ¿es saludable consumir pan y harinas en exceso? ¡Por supuesto que no! Como no lo es consumir carnes o cereales, sin hablar del vino o la cerveza”, argumentó Ávila.