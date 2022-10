Según Chahla, se puede consensuar o ir a una interna

“Siempre tengo la visión en positivo, veo el vaso siempre lleno más que vacío, lo que pasó no se puede cambiar, pero sí el futuro. Quiero trabajar para poder aportar y quiero que mucha gente se comprometa, y no que diga que ‘está difícil, me voy’. El mundo está viviendo graves situaciones, guerras, pandemia; hoy los mejores políticos deberían trabajar, conseguir consensos y mirar los problemas a superar. Nunca soñé ser diputada, tampoco pensé en ser ministra, y ahora que estoy abocada a esto no lo pienso, no me movilizan los cargos, me moviliza lo que puedo cambiar de lo que veo. Es como la medicina, la medicina es una vocación, yo decidí estar en política por vocación, y así como en medicina uno trata de salvar vida, en Diputados presento proyectos para lo mismo. Es un aprendizaje, se sale de la zona de confort, se deja la familia, es un esfuerzo”.