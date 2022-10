La vacunación para bebés arrancó con la covid en retirada: ¿tiene sentido vacunarlos?

Tanto los bebés como los niños y los adolescentes pueden enfermarse gravemente a causa del coronavirus. No es una infección que no los afecte como en algún momento se creyó, reitera Pertzov. Y aunque la vacunación no evita el contagio, sí reduce el desarrollo de sus formas graves, como el síndrome inflamatorio multisistémico, que provoca inflamación en el cuerpo y en los órganos. Los síntomas son dificultad para respirar, dolor en el pecho e incapacidad de despertarse o permanecer despierto, entre otros. "Este síndrome asociado al coronavirus puede afectar a tanto a los niños con comorbilidades como aquellos previamente sanos. Incluso si la infección ha sido leve", agrega la médica.