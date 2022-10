EN VIVO: Rosario Central derrota a Atlético Tucumán en el Monumental

16:20 hs

Lucas Pusineri y Carlos Lampe mantuvieron una extensa charla

Muy probablemente el vestuario de Atlético Tucumán pos derrota ante Racing se mantuvo en silencio. No había mucho para decir en ese momento. Los entrenamientos posteriores sirvieron para recuperarse física y emocionalmente y hoy, a horas del partido ante Rosario Central, hubo palabras. El entrenador Lucas Pusineri mantuvo una charla con Carlos Lampe, quien cometiera una importante falla en el primer gol ante la “Academia”.

La plática fue en el hall del hotel Sheraton, donde concentra el plantel “decano”. Alrededor de las 9, los jugadores bajaron de sus habitaciones al comedor para desayunar, mientras el cuerpo técnico analizaba videos en una de las mesas del bar. Al volver, Pusineri llamó a Lampe y se sentaron en una mesa aparte. Si bien se desconoce el contenido exacto de la charla, se supo que hablaron más de 20 minutos y en muy buenos términos. No podía ser de otra manera, luego de lo que dijo el entrenador sobre el arquero en la conferencia de prensa posterior al 0-2 en Buenos Aires.

“Carlos Lampe es un arquero de jerarquía y uno de los mejores del campeonato. Que tenga un error no modifica nada. Hay que convivir con el error. Él va a terminar siendo el mejor arquero del fútbol argentino”, aseguró el DT el lunes. La formación inicial del equipo aún no está confirmada, pero el lugar de Lampe allí no corre peligro.