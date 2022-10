Máximo Kirchner: "Queremos saber quién está detrás de Sabag Montiel y Brenda Ulierte"

Durante un encuentro con militantes, el líder de La Cámpora dijo: "Quizá para algunos fue una sorpresa lo que pasó, pero no fue una sorpresa. Para los compañeros que militan en la Ciudad de Buenos Aires y son golpeados por la Policía no fue una sorpresa. Este esquema dirigido desde el sector político y acicalado desde los medios de comunicación no podía terminar de otra manera".