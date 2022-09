Analizan un bono para los más vulnerables

El reclamo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Sergio Massa disponga de medidas más efectivas y contundentes que contribuyan a bajar la inflación ha golpeado las puertas del Palacio de Hacienda, Pero no fue el ministro de Economía el que salió a responderle a la titular del Senado, sino el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein. En su cuenta en Twitter, Cristina planteó la necesidad de regular los márgenes de rentabilidad de las empresas alimenticias y propuso “diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria” en materia de indigencia. Usando la misma red, el viceministro admitió que hasta que no se logre unificar el mercado de cambios, la economía seguirá desordenada y las empresas tendrán ganancias “más altas que las normales”. “Hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios, sin robusto superávit fiscal primario, y casi sin Reservas, luce demasiado riesgoso. El norte (tres años) debería ser ese”, remarcó. “La culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, cupos, etc., etc., no la tienen las empresas. Aunque haya abusos normativos y corrupción. Es nuestra responsabilidad (gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos”, escribió.