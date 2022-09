¿Por qué a losgatos les gusta tirar cosas al suelo?

Es gracioso verlos. Por eso hay miles de videos en las redes que los muestran, pero no es (siempre) divertido cuando te pasa. Un vaso lleno, una pequeña maceta, un celular... todo lo que les llame la atención puede terminar en el suelo y causarnos un dolor de cabeza a los tutores. “Si el gato no quiere, no lo tira. No es torpe; es extremadamente habilidoso y hace todo a propósito”, advierte el médico veterinario Sebastián Tacconi, corresponsal para Tucumán de la Asociación Argentina de Medicina Felina (Aamefe).