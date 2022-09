Brote de legionella: ampliarán los controles en los centros médicos

El brote además tuvo consecuencias indirectas en otras personas. Este es el caso de muchos afiliados del PAMI, que han elevado consultas en los últimos días, ya sea en redes sociales, o por otras vías por los turnos pactados previamente con algún profesional de la salud, en el sanatorio Luz Médica. Al respecto, César Dip, interventor en Tucumán del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados dijo que “en el caso de tener turnos con especialistas, podrán elegir cualquier profesional que esté asociado con nuestra cartera”. Es decir, no se reemplazará a Luz Médica por otro sanatorio, sino que dependerá de los profesionales al que cada afiliado del PAMI elija acudir. Eso incluye profesionales que trabajen de manera particular, pero que estén asociados con la entidad. A su vez, Dip aclaró que hay una sucursal de Luz Médica habilitada en Yerba Buena. “Esperamos resoluciones por parte del Siprosa. Es una situación que depende del Ministerio, no de nosotros”, declaró con respecto al cierre del sanatorio. También dijo que no están recibiendo consultas respecto al brote de legionella, y que la única relación que mantienen actualmente con el tema es la internación de los pacientes afectados.