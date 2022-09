La siguiente generación de iPhone

CUPERTINO, Estados Unidos.- Apple Inc. presentó una gama de nuevos modelos de iPhone 14 capaces de enviar un mensaje de auxilio vía satélite durante una emergencia y con capacidad de detección de choques. Mientras que accesorios como el Apple Watch han impulsado las ventas de la base de usuarios existente de Apple, el iPhone sigue siendo la base de su negocio con el 52,4% de las ventas en su año fiscal más reciente.

El nuevo iPhone 14 pondrá a prueba la capacidad de Apple para seguir extrayendo dólares de su base de clientes relativamente acomodada, que ha seguido gastando frente a la inflación, pero que ya no es inmune al debilitamiento de la economía.

El iPhone 14 Plus tendrá una pantalla más grande, como los modelos iPhone Pro, pero el mismo chip de procesador A15 que el 13.

La compañía con sede en Cupertino, California, también presentó un trío de nuevos Apple Watch, incluyendo un nuevo modelo Watch Ultra dirigido a los deportes extremos y al buceo.

El Ultra tiene una batería más grande para durar en pruebas como los triatlones y una mejor resistencia al agua y a la temperatura para funcionar en entornos exteriores, así como un mejor seguimiento GPS para los deportes. Los nuevos relojes incluyen un modelo económico mejorado llamado SE y un Serie 8 con detección de colisiones y modo de bajo consumo, con batería para 36 horas.

El Serie 8 con móvil costará desde U$S 499 y el SE, a partir de U$S 299 con celular. El Ultra, que incluye móvil en su modelo básico, comenzará en U$S 799 y estará disponible el 23 de septiembre.

El Serie 8 tiene un sensor de temperatura que funcionará junto con su aplicación de seguimiento del ciclo menstrual para detectar de forma retroactiva cuando una persona ha comenzado a ovular.

La empresa destacó el enfoque de privacidad de la herramienta. La privacidad y los datos de salud reproductiva se han convertido en un punto de atención para las empresas tecnológicas a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que puso fin a la protección constitucional al aborto en el país. Apple enfatizó que no tiene la clave para descifrar los datos de salud como el seguimiento del ciclo, por lo que mantiene la privacidad de las usuarias. (Reuters)