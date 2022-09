El conmovedor pedido de Macarena Paz a sus seguidores por la salud de hija

También, Macarena comparte mensajes que muestran su visión sobre la vida y la actitud que busca tomar ante los desafíos. Hace un tiempo, escribió: “’Si no aceptás te volvés loca’. Así me dije a mi misma en una crisis durísima de una madrugada que no me dejaba dormir, porque no entendía que estaba pasando! ‘¿Mi bebé en neo? ¿Mi bebé con un síndrome? ¿Mi Abril? ¡Esa no es Abril!’”, comenzó aquel posteo.