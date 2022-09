Costilla Campero pide no atender los rumores: “Es un brote focal, no hay transmisión comunitaria”

El infectólogo recomendó no dejarse llevar por los rumores. “Mientras se esperan los resultados, hay que tener tranquilidad y confiar sólo en la información oficial. No hay que dejarse llevar por las fake news que circulan y que no tienen sustento. Aún no hay una definición clara del diagnóstico, según lo que el Ministerio ha informado recientemente”, enfatizó. En este sentido, aseguró es tarea de la cartera sanitaria evaluar la situación e informar a la población. “Lo importante es tomar medidas, como aislamiento, evaluación de los posibles contactos, una evaluación ambiental y vigilancia activa de nuevos casos”, resaltó Costilla Campero.