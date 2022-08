Matt Damon contó su extraña experiencia cuando fue a la cancha de Boca, equipo del que es hincha

En una entrevista con Hot Ones Damon expresó: “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina. Mi esposa es argentina, fuimos a pasar una Navidad hace 11 o 12 años. Su familia es hincha de Boca Juniors, que es un equipo muy popular en Buenos Aires y debía jugar una final. Le dije al tío de mi esposa, ‘Hey, ¿podemos ir a ver este partido?’. Y él se puso muy serio y dijo: ‘Podemos ir, podemos ir... Sin mujeres ni niños’. Yo dije ‘¿Qué?’. Yo pensaba en llevar a los chicos. Pero entendí por qué no era una buena idea cuando fuimos”.