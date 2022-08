Pagni, en un #Encuentro con suscriptores

La Argentina atraviesa una de las coyunturas más delicadas de los últimos tiempos. El país está en crisis, pero eso no sería ninguna novedad salvo por las dimensiones de la crisis: por momentos, pareciera cubrir todos los ámbitos de la cosa pública. Hay crisis económica, a partir de una inflación que amenaza con alcanzar los tres dígitos. Hay crisis financiera, a partir de la escasez de reservas y la sobreemisión de moneda. Hay crisis política, a partir de las internas del oficialismo traducidas en constantes y traumáticos cambios en el Gabinete. Hay crisis interpoderes a partir de las tensiones que genera el juicio por la causa “Vialidad”, sobre el presunto direccionamiento de obras viales en favor de Lázaro Báez, en la cual la principal acusada es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ella ha dicho que no se enfrenta a un tribunal de la Constitución, “sino a un pelotón de fusilamiento mediático judicial”; y ha manifestado que no la enjuician a ella, sino al peronismo.