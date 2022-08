Guía para entender mejorla obra de Van Gogh

7. ¿Desmaterialización del arte? Qué otra cosa es sino lo intangible. La holografía ya tiene más de 70 años. Y es una imagen, una ilusión lograda a través del rayo láser. ¿Y la perspectiva creada en el Renacimiento? ¿No es acaso la ilusión de lo tridimensional? Porque de eso se trata también el arte inmersivo que posibilita al espectador involucrarse en la obra, no solo mirarla, sino sentirse dentro de ella. Pero las imágenes no se tocan, son intangibles. No es un arte interactivo, necesariamente, debe aclararse. Tampoco se tocan los videos, pinturas, instalaciones o dibujos que a través de un código nos presenta la denominada “realidad aumentada”. Fue Albert Plecy quien registró el concepto y técnica de inmersión en 1977. Pero ha sido en la segunda década de este milenio cuando se generalizaron las exposiciones, con Pablo Picasso, Frida Kahlo, Gustav Klimt y Van Gogh, entre otros.