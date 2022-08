Gerardo Morales: "Por qué no hablás de tema del Correo de Macri"

Alcanzaron la paz tras su fuerte discusión vía whatsapp, el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y Elisa Carrió. Todo comenzó cuando la dirigente cuestionó la existencia de acuerdos de JxC con el actual superministro Sergio Massa. “Lo que dije fue preventivo. Les estoy diciendo a los que estén cerca que se separen. Estoy salvando a Juntos por el Cambio porque Massa quiere darnos el abrazo de oso y, si le llega a ir mal y se hunde, va a terminar llevándose con él a la mitad de JxC”, explicó Carrió. Morales se enojó con Carrió y envió mensajes en donde aseguraba: “No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper juntos por el cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC”, le dijo. “A Gerardo lo conozco hace más de 25 años. Se enoja y dice cualquier cosa, pero creo que es porque duerme mal”, bromeó Carrió, Pero Morales le instó a Carrió que hable también de otros supuestos hechos de corrupción: “¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado con el FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?”, dijo el líder radical: “Es bastante unilateral tu mirada”.