Concejales de FdT exigen anular el estacionamiento pago

Por su lado, el subsecretario de Tránsito, Enrique Romero, avaló el acto administrativo por el contrato del estacionamiento medido, y remarcó que “los que no quieran abonar tendrán que acostumbrarse a ir a los lugares donde no se paga”. Sobre los cuestionamientos de los frentistas que no tienen garaje, señaló que se evalúa un abono mensual, lo mismo que para los médicos que estacionan en las inmediaciones de los sanatorios donde prestan servicios.