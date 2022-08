La inteligencia artificial, presente en cada partido

Con esto, las pruebas pasarán a hacerse en la fase de grupos (playoff) de la Champions League de esta temporada, que se inician mañana. Así, los partidos Rangers vs. PSV (en Glasgow, Escocia); Bodø/Glimt vs. Dinamo Zagreb (en Bodø, Noruega) y Kobenhavn FC vs. Trabzonspor (en Copenhague, Dinamarca) serán los primeros en tener a la SAOT en funcionamiento de manera oficial.