Lucas Pellerano: "hay que sacarles presión"

El “Pirata” pasa por su peor momento en el torneo. Ayer, igualó 1 a 1 en la cancha de Sacachispas y sumó su cuarto partido sin ganar (dos empates y dos derrotas). En tanto, la “Gloria” no pudo con Riestra (igualó también 1-1). Así, el “Santo” tiene la chance de recuperar el segundo puesto y acortar distancia con la “B”. Otros resultados: Deportivo Maipú 2-Temperley 1 y Quilmes 1-Flandria 0. Hoy juegan: Tristán Suárez-All Boys, Chacarita-San Martín (SJ), Almagro-Deportivo Madryn, Brown (A)-Chaco For Ever, Defensores de Belgrano-San Telmo, Guillermo Brown-Atlanta, Alvarado-Estudiantes (RC) y Mitre (S)-Villa Dálmine.