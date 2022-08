Movimientos en el IPV: “El destrato y la falta de respeto es indignante”

“El destrato y la falta de respeto con el que me relevaron del cargo de Interventora del IPVDU es indignante. Me acabo de enterar por los medios de comunicación que me relevaron del cargo que ocupaba sin la más mínima comunicación persona, ni un llamado telefónico, ni siquiera un mensaje de texto”. De esta manera, a través de la red social Twitter, la ahora ex interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, Stella Maris Córdoba, se refirió a su desplazamiento sorpresivo del organismo. Precisa que nadie le adelantó la decisión adoptada por el gobernador, Osvaldo Jaldo.