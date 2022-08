La jornada escolar extendida cumplió su primera semana y hay valoraciones dispares

“En la escuela Capitán de los Andes (donde trabaja) hay 600 alumnos matriculados en la primaria y 300 en la secundaria, y en el personal auxiliar de la primaria son sólo dos. Entonces es imposible cumplir con todas las obligaciones”, afirmó. Y agregó: “las instituciones no están preparadas desde dentro. No es que me queje, pero en mi opinión es pésimo”.