Sobreseen a Garber y a Guraiib en la denuncia por obras de la SAT

La causa fue investigada por el fiscal federal Carlos Brito, quien solicitó la colaboración de personal especializado de Gendarmería –un contador y un arquitecto-. El contador concluyó que si bien Vitar expuso que la SAT no eligió a la empresa que ofrecía el precio más bajo sino el que presentaba término medio, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional establece que se debe tener en cuenta “la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento y al menor costo posible”. “Es decir, no solamente se debe tener en cuenta el menor costo posible”, dijo. En junio pasado, Brito concluyó que “…los responsables de la SAT se manejaron conforme a derecho, cumpliendo con la normativa vigente del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (...) siendo la denuncia improcedente debido a que los oferentes y no oferentes podrían impugnar el dictamen de evaluación a los tres días de su comunicación”. Añadió que se observa que el acto contractual “no se dirige hacia una misma empresa en particular, sino (que) fueron preadjudicadas distintas empresas en diferentes obras”. Por esta razón, desestimó la denuncia. Vitar cuestionó que el fiscal haya convocado a peritos de Gendarmería, “organismo que se aboca al control de nuestra frontera y carece de idoneidad sobre la cuestión”.