Strongman: fuerza y espíritu “rojo”

Y fue ahí donde Andrés Gramajo decidió buscar la respuesta a la pulsión de llevar un poco más allá esa intensa preparación física que realizaba como jugador de rugby de Los Tarcos. Y por paradójico que suene, no era primera línea sino centro. “Hago pesas desde los 16 años. Siempre me gustaron las rutinas de fuerza, y como eso está muy ligado al rugby, siempre hacía eso en el gimnasio. Y hace más o menos un año quise darle un sentido competitivo a ese entrenamiento. Así que lo busqué a Jorge Taffaja, especialista en el área de fuerza en Tucumán y uno de los referentes de strongman en Argentina, para que me entrenara”, cuenta Andrés, hoy de 34 años. Para aquellos que no lo conozcan y quieran darse una idea de quién es Jorge Taffaja, basta con recordar que hace tres años batió un récord al caminar cinco metros cargando un yugo (estructura de metal con mucho peso) de 500 kilos en El Cadillal.