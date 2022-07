Hockey: “Que el deporte sea más seguro”

“Hola, soy Jazmín, jugadora de la Primera Celeste de Jockey Club. El domingo 26 de junio durante un partido tuve un accidente que me dejó en coma inducido durante tres días. Una bocha de una salida de fondo del equipo contrario me provocó una doble fractura de cráneo. Tuve la suerte de que mis padres estuvieran en el partido y me trasladaran inmediatamente al sanatorio. Llegué convulsionando, lo que agravó mi cuadro general y puso en riesgo mi vida. Por esas horas mi estado era de mucha gravedad. No tuve la posibilidad de recibir asistencia médica en la cancha ya, que no contamos con servicio de emergencia ni ambulancia en este deporte.