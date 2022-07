Natalia Oreiro, en la piel de “la mujer más importante de la Argentina”

El camino para el protagónico lo abrió María Laura Berch, la directora de casting de la serie, que además es la coach personal de Oreiro. Al convocarla, “me quedé en silencio. Y finalmente me animé, me preparé con los recursos que tenía y vi el trabajo de todas mis compañeras actrices interpretándola y debo reconocer que todas encontraron una emoción, una fragilidad, una valentía distinta. Y eso me dio seguridad. Obviamente, hice una interpretación, no una imitación de ella, y esa fue una elección que se tomó, porque claramente estamos contando una historia y yo no soy parecida tampoco”.