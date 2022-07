Las últimas novedades sobre iPhone 14 y WhatsApp más el adiós a Windows 8.1 y a Hangouts

No hay dudas de que uno de los grandes desaciertos de Microsoft fue su fallido sistema operativo Windows 8. Raro, difícil de usar y poco intuitivo, no fue muy bien recibido por los usuarios y con el tiempo fue reemplazado por sus sucesores con facilidad. A partir del 10 de enero de 2023, este sistema ya no tendrá soporte en su versión 8.1, que fue lanzada para reemplazar los errores de la original. Con el tiempo, será obligatorio migrar a versiones de Windows más nuevas (como Win 10, que tiene soporte hasta 2025, o su hermano más novedoso, la versión 11).