Una mujer acusada de explotación infantil fue absuelta

El tercer juez del tribunal, Enrique Lillljedahl, tuvo otro criterio y entendió que la acusada sí cometió explotación laboral sobre tres de los menores que no eran sus hijos. Para el magistrado hubo “captación por interpósita persona, a través de sus hijos, y no queda ninguna duda del acogimiento por parte de la imputada”. “Las víctimas fueron efectivamente alojadas en su casa y si los admitió dentro de su ámbito hogareño no fue para protegerlos de su infausta vida familiar y de calle sino para, aprovechándose del duro contexto de sus víctimas, someterlos a largas jornadas de ‘trabajo’ en la calle y cuyo provecho económico era casi exclusivo de ella”, describió. Para Lillljedahl, la mujer les daba una casa para que tengan un lugar “donde retornar luego de las largas jornadas, generándoles la falsa idea de contención, por la cual las víctimas se sentían agradecidas”.