Maestros de maestros en las seis cuerdas

Santamarina destaca una curiosidad llena de afecto: “Un detalle no menor es que Carlos fue el maestro de Lucho, y Lucho fue mi maestro. Esto sin lugar a dudas pondrá un plus de emotividad al concierto”. Y acerca de lo que se oirá adelanta que “tocaremos solos, en dúos intercalados, y a trío; el repertorio será variado, con composiciones propias y con versiones libres y no tan libres de clásicos del folclore, del tango y del repertorio guitarrístico”.