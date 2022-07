Se analiza un tipo de cambio diferenciado para turistas

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Turismo, sólo el 16% de los U$S 1.400 millones (U$S 224 millones) que llegaron al país en poder de los turistas extranjeros en lo que va del año, fueron a parar al mercado formal y engrosaron las reservas del Banco Central. Por ende, los restantes U$S 1.176 millones alimentaron al “blue”.