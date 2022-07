lo que se dijo en el mundo

En el básquet

“El universo del básquet cambió para siempre el miércoles por la noche. La nación más poderosa en la historia de este deporte perdió un partido”, catalogó Espn.com. “¿Alguien sabe como decir, en español: ‘¿Crees en milagros?”, tituló el diario Chicago Tribune. También en Europa la derrota del Dream Team tuvo eco. “Argentinazo”, usó el diario deportivo español Marca. En el país, La Nación puso “Una escalera al cielo” y Clarín escribió sobre “El básquet, en su triunfo más glorioso”.

En el rugby

Los diarios galos criticaron con dureza al seleccionado francés y subrayaron la tarea de Los Pumas. “Le Figaro” tituló: “Les Bleus humillados por Argentina”. “Le Monde” encabezó con: “Les Bleus salen por la puerta chica”. El diario “Le Parisien” puso en su portada: “¡Que cachetazo!”. “L`Equipe” detalló: “el equipo de Francia terminó como empezó. Los Pumas con cinco tries nuevamente fueron muy superiores”. En España el diario “Marca” tituló: “Francia se arrodilla ante Argentina”. “Los Pumas demostraron que son dignos de tener un cubierto en la mesa de los mejores del mundo”, añadió el medio español. En Italia, “La Gazzetta dello Sport” tituló: “Los Pumas liberan París y prolongan su dominio sobre Francia”.

En el tenis

“Pese a sus declaraciones en el sentido de que no estaba ni nerviosa ni presionada por reeditar el éxito de 1989, Arantxa jugó un partido nefasto e irregular, sin la chispa de alegría y coraje que le llevó a ser la revelación de la pasada temporada”, describió la crónica de El País. En ese mismo artículo del periódico español, Sánchez Vicario dijo: “he cometido muchos errores y no he jugado bien. Pero no debe convertirse esta derrota en una tragedia. No ha pasado nada, no es el final de mi vida”.